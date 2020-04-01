» تعرف على عدد زيجات سوسن بدر .. اثنان منهما أصغر منها

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سوسن بدر
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سوسن بدر

زيجات سوسن بدر

يحل اليوم 1 إبريل عيد ميلاد الفنانة سوسن بدر رقم 61 كان أغلبها يحفل بالكثير من الأعمال الفنية الشهيرة.

وكشفت "سوسن" في حوار سابق مع الإعلامية "وفاء الكيلاني" أنها تزوجت ما لا يقل عن 7 مرات .

وجاءت زيجات سوسن كالتالي:

- تزوجت أثناء دراستها في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب واستمرت الزيجة 5 سنوات وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ، لكن تم الانفصال لانشغالها في الأعمال الفنية.

- الزيجة الثانية كانت من طبيب شهير واستمرت 4 سنوات وتم الانفصال

- الزيجة الثالثة كانت من رجل أعمال مصري مقيم بالخارج واستمرت 4 أشهر فقط بسبب وفاته.

- الزيجة الرابعة كانت من السيناريست محسن زايد لكنه توفي بعد أقل من شهر من الزواج.

- الزيجة الخامسة كانت من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن

- الزيجة السادسة كانت من فريد المرشدي - حفيد الفنان فريد شوقي - الذي كان يصغرها بـ20 سنة واستمرت لمدة 4 سنوات وتم الانفصال.

- الزيجة السابعة من الشاعر سامح آل علي والذي كان يصغرها بـ10 سنوات ولم تستمر أكثر من 6 أشهر.



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