أول رد من ساويرس على أنباء إصابته بـفيروس كورونا

01 أبريل 2020 - 06:54 ص

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على بعض الأنباء التي تحدثت عن إصابة أحد أفراد عائلة ساويرس بفيروس كورونا.



وقال أحد متابعي "ساويرس" عبر تويتر موجها حديثه له: اخر اشاعه انك اتصبت بالكرونا ما تعليقك ياريس.



و رد "ساويرس" قائلا: تعليقى :،بعد الشر عليه.



و أيضا خرجت مدير مكتب رجل الأعمال المصري سميح ساويرس عن صمتها وكشفت حقيقة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا رفقة زوجته وابنته.



وقالت دينا في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": بالنسبة للخبر اللي بيقول سميح ساويرس و مراته و بنته عندهم كورونا، أنا مديرة مكتب سميح ساويرس و الخبر ده إشاعة .



و أضافت: سميح مارجعش بالطائرة اللي كانت جاية من لندن و ماكنش مع ناصر لوزة . و ناصر بالمناسبة خف و رجع البيت و الحمدلله بقي كويس دلوقت.



