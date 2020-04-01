  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رينيه فايلر

فايلر يفجر مفاجأة مدوية عن عودة عبدالله السعيد إلى الأهلي

ساويرس

أول رد من ساويرس على أنباء إصابته بـفيروس كورونا

محمد صلاح

وزير الرياضة يكشف المبلغ الذي تبرع به صلاح لمواجهة كورونا

صورة

مديرة أعمال ساويرس تحسم الجدل حول إصابته وابنته بفيروس كورونا

مرتضى منصور

مرتضى يوبخ مذيع قناة الزمالك ويحيله للتحقيق بسبب الحضري

هاني الناظر

الناظر للمصريين: في حاجة لو عملتوها يوم السبت الجاي هنقضي على كورونا

كورونا

وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تصل لـ200 ألف

الأهلي

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقود اللاعبين بسبب "كورونا"

كورونا

الصحة العالمية: الأرقام في مصر لا تتضاعف لهذا السبب

كورونا

كواليس عزل قرية بأكملها في الغربية بسبب كورونا‎

أول رد من ساويرس على أنباء إصابته بـفيروس كورونا

آخر الأخبار

ساويرس
ساويرس
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مديرة أعمال ساويرس تحسم الجدل حول إصابته وابنته بفيروس كورونا

#

مصارع مصري يكشف تفاصيل إصابته بـ"كورونا"

#

خطأ قاتل لـ «ساويرس».. «صلاح عبدالله»: أنت كده بتدعي علينا

#

أول رد أمريكي على اتهام الصين لها بنشر "كورونا"

ساويرس

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على بعض الأنباء التي تحدثت عن إصابة أحد أفراد عائلة ساويرس بفيروس كورونا.

وقال أحد متابعي "ساويرس" عبر تويتر موجها حديثه له: اخر اشاعه انك اتصبت بالكرونا ما تعليقك ياريس.

و رد "ساويرس" قائلا: تعليقى :،بعد الشر عليه.

و أيضا خرجت مدير مكتب رجل الأعمال المصري سميح ساويرس عن صمتها وكشفت حقيقة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا رفقة زوجته وابنته.

وقالت دينا في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": بالنسبة للخبر اللي بيقول سميح ساويرس و مراته و بنته عندهم كورونا، أنا مديرة مكتب سميح ساويرس و الخبر ده إشاعة .

و أضافت:  سميح مارجعش بالطائرة اللي كانت جاية من لندن و ماكنش مع ناصر لوزة . و ناصر بالمناسبة خف و رجع البيت و الحمدلله بقي كويس دلوقت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعرف على عدد زيجات سوسن بدر .. اثنان منهما أصغر منها
» في سابقة مقدسية.. "كورونا" يلغي مسيرة "أحد الشعانين"
» إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358
» فرنسا.. 499 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3523
» "كورونا" يطال نصف العاملين في سفارة إسرائيل بمدريد
» كورونا.. وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين
» ترامب يحذر الأمريكيين من "أسبوعين عصيبين للغاية"
» كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أورام يجيب
» الصحة العالمية: لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن
» إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات
» ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية