» نجل فنان مصري شهير يتشرد في الشوارع .. ويطلب من ملك المغرب إنقاذه

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محمد عبد المطلب
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عبد المطلب

تفاجأ الجمهور برسالة صادمة من نجل فنان مصري شهير يكشف فيها عن تشرده في الشوارع .

وقال "نور" - نجل المطرب المصري محمد عبد المطلب - إنه بات يعيش متشردا في الشوارع بعد طرده من منزله في دولة المغرب.

وأشار إلى أنه جاء إلى المغرب قبل سنوات طويلة وأن أحد أصدقائه أعطاه شقة في بناية يملكها وعاش فيها عشرات السنين.

وأضاف: عندما توفي صديقي تفاجأت بأرملته تطردني من الشقة دون مراعاة لسني أو لوضعي الصحي .

واستدرك: أطلب من ملك المغرب أن يتدخل ويأمر بسكن لي لأنني لن أترك المغرب التي أحببتها وأحببت شعبها حتى يحين أجلي.

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