» إيران: تهديدات باستخدام القوة لمكافحة كورونا

أكد رئيس لجنة مكافحة كورونا في العاصمة الإيرانية، علي رضا زالي، أن جميع أنحاء طهران أصبحت الآن ملوثة بفيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته "ايران إنترناشيونال عربي"، على صفحتها على "تويتر" قال زالي: "أقول خبرًا مرًا للمواطنين: بعض مناطق طهران كانت أقل تلوثًا قبل 10 مارس، أما الآن فجميع أنحاء طهران ملوثة بالفيروس، بسبب تردد المواطنين".

وأضاف: "في قضية الوباء، يجب ترك المجاملات واستخدام القوة مع المواطنين"، متابعًا: "حتى الآن استخدمنا النصائح والإرشادات، لكن بداية من اليوم يجب أن نكون حازمين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض محافظات البلاد.

وأكد الرئيس الإيراني استعداد حكومته لاتخاذ قرارات أكثر تشددًا في سبيل احتواء الوباء.

وأعلنت إيران أمس عن أكبر حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد في البلاد، لتنضم إلى قائمة من مثيلاتها في العالم.

وسجلت إيران، الثلاثاء، 141 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2898 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن 3111 إصابة إضافية سجلت خلال الـ 24 ساعة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 44,606 حالات.