  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

فايلر: هذه نصيحتي لـ«كهربا» للمشاركة مع الأهلي

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

ليست نكتة.. الصومال ترسل 14 طبيبا لإيطاليا

ليست نكتة.. الصومال ترسل 14 طبيبا لإيطاليا

كورونا

إصابات جماعية بكورونا في كنائس ومستشفيات هذه الدولة

"حياة الفهد" تطالب بعدم علاج الوافدين ورميهم في الصحراء

"حياة الفهد" تطالب بعدم علاج الوافدين ورميهم في الصحراء

في زمن كورونا.. إسرائيل تبث فيديو: "آدم ولوط" ليسا أنبياء

في زمن كورونا.. إسرائيل تبث فيديو: "آدم ولوط" ليسا من الأنبياء

المهندس كامل الوزير

الوزير: فلوسنا معانا ونجيب من أي مكان

أرشيفية

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن أزمة مؤمن زكريا

أوباما يوجه تحذيرا قاسيا لترامب: موعدنا الخريف

أوباما يوجه تحذيرا قاسيا لترامب: موعدنا الخريف

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

حمدي غيث و"عبد الناصر" أسرار تنشر لأول مرة

إصابات جماعية بكورونا في كنائس ومستشفيات هذه الدولة

الحياة السياسية

كورونا
كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بسبب "كورونا".. إفراج مبكر عن 30 ألف سجين في هذه الدولة

#

رقم صادم لأعداد الإصابات والوفيات في هذه الدولة

#

عقوبة صارمة لمن يقترب من الآخرين في هذه الدولة

#

تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بواقع 101 حالة خلال اليوم الأخير بعد تسجيل إصابات جماعية في مستشفيات وكنائس وزيادة الحالات الوافدة من الخارج.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية، إن أكبر عدد من الاصابات الجديدة (24 حالة) تم رصدها في العاصمة سيول، بسبب حالات الإصابة الجماعية في كنيسة مانمين وحالات وافدة وسط القادمين من الخارج.

وفي إقليم كيونغكي الذي يحيط بالعاصمة سيول رصدت 23 إصابة جديدة، حيث تم تأكيد 8 حالات في مستشفى سانت ماري في إيجونغبو شمال شرق العاصمة، ليرتفع عدد المصابين في المستشفى إلى 10 أشخاص.
وسجل إقليم دايغو جنوب شرقي البلاد إحدى البؤر الأساسية للوباء، 20 حالة جديدة مع اكتشاف إصابات بصورة متواصلة في عدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في المنطقة.

ووصل إجمالي المصابين بكورونا في البلاد إلى 9887 شخصا حتى اليوم الأربعاء، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 165 بزيادة 3 حالات عن العدد المسجل الثلاثاء، وتماثل للشفاء ما مجموعه 5567 شخصا بزيادة 159 عن اليوم السابق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. إيناس عز الدين تنهار من البكاء بعد أزمة كورونا
» "فستان قصير وكمامة".. جوهرة تشعل مواقع التواصل
» محمد إبراهيم: احتفالي بـ«الكونفدرالية» سبب رحيلي عن الزمالك
» زلزال قوي يضرب ولاية أمريكية
» إنتر ميلان يرفض رحيل مهاجمه إلى برشلونة
» وفاة رئيس نادي مارسيليا السابق بكورونا
» إيران: تهديدات باستخدام القوة لمكافحة كورونا
» بعد سفره للخارج.. أول ظهور لزوج نانسي عجرم
» بسبب كورونا.. دعاء من نانسي عجرم لمتابعيها
» 7 وفيات و36 إصابة جديدة بكورونا في الصين
» كيم كاردشيان تنتج كمامات ومستلزمات طبية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية