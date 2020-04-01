إصابات جماعية بكورونا في كنائس ومستشفيات هذه الدولة

01 أبريل 2020 - 10:59 ص

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بواقع 101 حالة خلال اليوم الأخير بعد تسجيل إصابات جماعية في مستشفيات وكنائس وزيادة الحالات الوافدة من الخارج.





وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية، إن أكبر عدد من الاصابات الجديدة (24 حالة) تم رصدها في العاصمة سيول، بسبب حالات الإصابة الجماعية في كنيسة مانمين وحالات وافدة وسط القادمين من الخارج.





وفي إقليم كيونغكي الذي يحيط بالعاصمة سيول رصدت 23 إصابة جديدة، حيث تم تأكيد 8 حالات في مستشفى سانت ماري في إيجونغبو شمال شرق العاصمة، ليرتفع عدد المصابين في المستشفى إلى 10 أشخاص.





وسجل إقليم دايغو جنوب شرقي البلاد إحدى البؤر الأساسية للوباء، 20 حالة جديدة مع اكتشاف إصابات بصورة متواصلة في عدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في المنطقة.



