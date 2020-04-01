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الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا
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إيمان هاني

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4 وصايا من دار الإفتاء في مواجهة فيروس كورنا

أفتت دار الإفتاء المصرية، أنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقوفًا مع الفقراء وسدًّا لفاقة المحتاجين.

 وأضافت الدار أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى، إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.

وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هي أهم مقاصد الزكاة، إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها.

وأشارت الدار الفتوى إلى أن الأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسدادها لفاقة المحتاجين حتى يتحقق المقصد التكافلي، ويحصل الاكتفاء الذاتي، وتظهر العدالة المجتمعية، وتقل الفوارق الطبقية.

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