فايلر: هذه نصيحتي لـ«كهربا» للمشاركة مع الأهلي

01 أبريل 2020 - 11:59 ص

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، أنه يري أن الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث إنه راض على مستوى معظم اللاعبين ويرى أنهم قادرون على تنفيذ أفكاره داخل الملعب، وشدد المدرب السويسري على أنه يتابع كل لاعب عبر فترة طويلة تصل لموسم كامل وليس لمباراة أو اثتين.





وأوضح فايلر أن كهربا عليه استغلال فترة توقف الدوري الحالية من أجل استعادة لياقته البدنية ليكون جاهزاً للمشاركة حال عودة الدوري وإنتهاء إيقافه.





وعن المقارنة بينه وبين جوزيه أكد أنها ظالمة فهو قدم تاريخ كبير مع الأهلي وهو مدرب أسطوري ونجم كبير مع الأهلي، ولكنه في بداية مشواره مع القلعة الحمراء.





وأضاف فايلر في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة اون تايم سبورت، كل مدرب تولي قيادة الأهلي له صمته ومميزاته والمنافسة مع مانويل جوزيه حق مشروع لأي مدرب.



وأضاف فايلر، أنه لم يفكر في تأثير مواجهة الزمالك على اللاعبين قبل مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، لأنه أعد اللاعبين بدنيا جيدا.



أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، انه لا تجمعه أي علاقة شخصية بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، فلم تجمعهما من قبل أي مصادفة او علاقة زمالة في الملعب او خارجه.



وأضاف فايلر أنه التقي مع كارتيرون مرة واحدة في الملعب، ولاحظ أنه شخص منظم ودقيق وهو مدرب محترم ويحقق النجاحات مع فريقه .

و قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إن حسين الشحات لاعب الأهلي لا يعاني من تراجع في المستوي الفني ولكنه يمر بظروف وضغوط نفسية صعبة جعلت مستواه يتراجع قليلا.



