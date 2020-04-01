» شاهد.. إيناس عز الدين تنهار من البكاء بعد أزمة كورونا

شاركت الفنانة إيناس عز الدين، متابعيها، عبر صفحتها على "فيس بوك"، مقطع فيديو، تكشف فيه جميع التفاصيل الخاصة بعد أزمتها الأخيرة بسبب اتهامها بأنها تدعي إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت إيناس عز الدين فى الفيديو وهى تنهار من البكاء بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له بسبب ادعاءاتها.

وقالت إيناس فى الفيديو: "بعد عودتى من المغرب بأسبوع تلقيت اتصالا من شخص يطمئن على حالتى الصحية، خاصة أن الطائرة التى عدت عليها من المغرب كان بها حالة مصابة بالفيروس"، مطالبا إياها إذا زادت عليها الأعراض بالاتصال بـ105.

وكانت إيناس عز الدين أنهت إجراءات خروجها من مستشفى إمبابة بعد ثبوت سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص بها.

وكشف أصدقاء الفنانة إيناس عز الدين نتيجة التحاليل التي أجريت لها للتأكد من إصابتها بـ فيروس كورونا، لافتين إلى أنها جاءت سلبية عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"