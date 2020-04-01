ربيع ياسين يفجر مفاجأة عن منتخب الشباب 2001

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منتخب الشباب

مستحقات

اتحاد الكره

ربيع ياسين

أكد ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، أن لاعبى فريقه لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 20 مباراة، وتحديدًا مع بداية أول تجمع للفريق فى أبريل 2019 فى الدورة الودية التى أقيمت بالإسكندرية.  

وتابع ربيع ياسين فى تصريحات لإذاعة ON SPORT FM "أنه تقدم بلائحة مالية إلى اتحاد الكرة ولم يتم اعتمادها حتى الآن حتى يتم صرف المكافآت الخاصة بالفريق". 

وأضاف المدير الفنى لمنتخب الشباب أنه على تواصل دائم مع لاعبيه للاطمئنان على تدريباتهم المنزليه وحثهم على الحفاظ على لياقتهم.
 
كان منتخب الشباب مواليد 2001 خسر أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح بنتيجة 6 / 5 فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العرب التى استضافتها السعودية فى شهر فبراير حتى 4 مارس الماضى.

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