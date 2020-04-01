كورونا يفشل بيع نادي روما الإيطالي

01 أبريل 2020 - 02:52 م

أكدت تقارير صحفية تعثر مفاوضات بيع نادى روما الإيطالى، إلى الملياردير الأمريكى دان فريدكين على الرغم من أن الصفقة كانت على وشك الانتهاء لكن تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح العالم أثر بشكل كبير على الحياة فى إيطاليا عطل إتمام الصفقة.