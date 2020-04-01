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أغرب خطة لمواجهة كورونا.. تشويه بحيرة لمنع الزائرين بدولة أوربية

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تشويه بحيرة هاربر هيل لمنع الزائرين بدولة أوربية
تشويه بحيرة هاربر هيل لمنع الزائرين بدولة أوربية
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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

بحيرة

اللون الأسود

هاربر هيل

منع الزائرين

في أغرب طريقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، قامت الحكومة البريطانية بتشويه بحيرة زرقاء اللون إلى اللون الأسود، لأجل منع الرواد من زيارتها.

وكانت الشرطة البريطانية قد اضطرت لصبغ بحيرة هاربر هيل زرقاء اللون إلى اللون الأسود ، لتنفير الزوار من التواجد بمحيطها بعدما اعتادوا على زيارتها رغم التحذيرات بعدم كسر الحجر الصحي.

وكان فيروس كورنا قد تفشى في بريطانيا ، حيث قفز عدد الإصابات إلى 19 ألف و772 حالة مؤكدة ، و1228 حالة وفاة .  

ووصلت الإصابات إلى أعلى القيادة السياسية، وذلك بعد إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، والذي لحقه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.


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