وفاة رئيس وزراء عربي سابق بسبب "كورونا"

01 أبريل 2020 - 03:14 م

وافت المنية، رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور حسن حسين عدي، اليوم الأربعاء، بسبب إصابته بـ"كورونا".

وتوفي المسئول السابق في بريطانيا، إثر إصابته بالفيروس حسب ما أكد نجله محمد نور عدي .

وقال عدي الابن، إن والده البالغ 83 عاما توفي في لندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت عائلة عدي، إنه سيوارى الثرى في بريطانيا حسب الشريعة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أن عدي، شغل منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.