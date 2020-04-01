من الحجاب للمشاهد الجريئة.. قصة فنانة مصرية شهيرة (صور)

01 أبريل 2020 - 03:29 م

على الرغم من نشأتها مرتدية الحجاب، إلى أنها قررت تغيير أحلامها بأن تكون فنانة وعارضة أزياء، بعد أن اتجهت إلى العمل كمذيعة في عمر الـ16 عامًا.

الفنانة المصرية الشابة سلمى أبو ضيف، التي درست الإعلام بجامعة مصر الدولية، رفضتها العديد من وكالات ?عرض أزياء? بسبب طولها، وذيع صيتها في الموسم الرمضاني عام 2017، من خلال مشاركتها في مسلسل "?حلاوة الدنيا?"، وكانت إحدى أكثر الممثلات إثارة للجدل، خصوصاً في ما يتعلق بملابسها، التي وُصفت بالمتحررة.





في العام 2016، بعثت سلمى أبو ضيف رسالة مفتوحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، موجهة إلى ?مجلة فوغ?، كشفت فيها أن وكالات عرض أزياء أميركية كبرى رفضتها، لأنها ليست طويلة بما يكفي.

وقالت إن أكبر حلم لها هو أن تظهر على غلاف مجلة فوغ، وأنها قد سافرت إلى ?نيويورك? لزيارة وكالات كبرى لتحقيق هذا الحلم، إلا أن سلمى أبو ضيف، التي يبلغ طولها 162 سنتيمتراً، رُفِضت من قبل 22 وكالة، بسبب طولها هذا. وعلى الرغم من ذلك، فقد واصلت مسيرتها إلى أن ظهرت لأول مرة على غلاف مجلة فوغ في عدد مايو عام 2018، فوغ العربية، إلى جانب الممثلات ?صبا مبارك?، و?هيا عبد السلام?، و?شيرين رضا?، و?أمل بوشوشة?، وبذلك يكون حلمها قد تحقق بالفعل.

خلعت الحجاب







كانت سلمى أبو ضيف ترتدي الحجاب، قبل عملها عارضة أزياء، وقررت بعد ذلك أن تخلعه.

وقالت في مقابلة صحفية: "أحترم الحجابَ جداً، ولكني خلعته قبل أن أدخل الفنّ أو حتى عروض الأزياء. وأي إنسان يمرّ بظروف شخصية كثيرة، لكن الجيد أنك تتعلّم من تجاربك، ومن ثم لا تقف عند زاوية معيّنة. لقد فكّرت في أنني أريد هذا ففعلته، لأنه بالنهاية لا أحد سيحاسبني بالكون إلا رب الكون، وعلاقتي بربي جيدة، وقلبي مليء بحبه".





ملابسها المتحررة تفتح الهجوم عليها







تتعرض سلمي أبوضيف للانتقاد بشكل كبير بسبب ملابسها المتحررة، التي ظهرت بها في أعمالها الدرامية، وردت في مقابلة صحفية على هذه الإنتقادات، قائلة: "في ناس انتقدوا وناس فهموا إن شخصيتي كانت تتطلب هذه الملابس، اللي بينتقد عايزني أكون شبهه، ولا أعرف لماذا نكون كلنا شبه بعض، الاختلاف حلو ولذيذ، والملابس في (لا تطفئ الشمس) كانت مختلفة تمامًا عن (حلاوة الدنيا)"، كما إنتُقدت أيضاً بسبب ملابسها في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الأولى، في سبتمبر عام 2017.

ما قصة حبيبها الإيطالي؟





أثارت صورة نشرتها سلمى أبو ضيف مع شاب إيطالي، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الكثير من الجدل، وعلّقت عليها قائلة"my one and only " :، وتساءل المتابعون إن كان هذا خطيبها، وما العلاقه التي تربطهما. لكن بعد ذلك فاجأت المتابعين، بحذفها كل الصور التي تجمعهما.

وتساءل المتابعون عن الموضوع، فيما تناقل البعض تصريحاً لسلمى أبو ضيف خلال حضورها أسبوع الموضة في ميلانو عن حذف الصور "راحوا في الأرشيف"، الأمر الذي فسره الكثيرون بأنه تأكيد غير مباشر على إنفصالهما.