» وفاة برلماني جزائري بسبب فيروس كورونا

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توفي في الجزائر عضو البرلمان الطيب عبد القادر زغيمي، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بفيروس كورونا .

وتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بتعازيه إلى عائلة زغيمي وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني ".

وتجدر الإشارة إلى أن زغيمي هو مالك مجمع "سيم" للصناعات الغذائية، وانتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية البليدة .


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