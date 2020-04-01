أول تعليق لـ"الأهلي" على رحيل "الجوكر" بعد رفضه التجديد

01 أبريل 2020 - 03:57 م

في أول تعليق للنادي الأهلي عقب قرار رحيل كابتن الفريق النجم أحمد فتحي "الجوكر" نهاية الموسم، أعربت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق للاعب بعدما رفض تجديد عقده مع الفريق.

وأكد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه أخطر مسئولي ناديه بالرحيل نهاية الموسم.

وقال فتحي في تصريحات صحفية، إنه سيرحل نهاية الموسم ويختار جهة أخري يختم بها حياته وليس معني هذا أن علاقته انتهت بالأهلي.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات عقدت اجتماعًا مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب اللاعب 48 ساعة للرد وحسم الأمر.