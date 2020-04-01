» العفو الدولية تدين أمريكا بقتل مدنيين فى الصومال

01 أبريل 2020 - 03:59 م

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة، بالتورط فى قتل مدنيين بالصومال.

وأعلنت عن ضربات جوية أمريكية في الصومال في فبراير، قتلت مدنيين اثنين وأصابت ثلاثة آخرين بجروح، وشككت في مصداقية تحقيقات أمريكية في حوادث مماثلة .

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن ضربة جوية أمريكية على مدينة جيليب في 2 فبراير الماضي أصابت أسرة كانت تتناول الطعام، مما أسفر عن مقتل الفتاة نورتو كوسو عمر أبوكار (18 عاما) وإصابة وشقيقتيها (7 أعوام و12 عاما) وجدتها (70 عاما ).

وذكر البيان أن ضربة جوية أخرى في 24 فبراير على قرية كومبارير على مسافة 10 كيلومترات شمالي، جيليب قتلت محمد صلاد محمود (53 عاما) وهو أب لثمانية أطفال ويدير مزرعة موز والمكتب المحلي لشركة "هرمود" للاتصالات، التي أكدت وفاته .