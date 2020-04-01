» قرار عاجل من المحكمة في قضية محمد رمضان والطيار

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، تأجيل الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ”الطيار الموقوف”، لجلسة 29 أبريل.

ويتم فيها الجنحة المقامة، اتهام الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع “الإنترنت” تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وقال البلاغ، إن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 مليون ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

ويشار إلى أن رمضان، أثار ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بعد تصاعد أزمته مع الطيرا أشرف أبو اليسر، الذي تسبب الأول في إقيافه عن العمل مدى الحياة.