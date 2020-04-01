فيديو.. جامعة المنصورة تطور أجهزة التنفس لاستيعاب مريضين

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الأربعاء، عن تعديل دائرة جهاز التنفس الصناعي للعمل الآمن والفعال على أكثر من مريض.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيديو جديد عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك".

وجاء الفيديو تحت عنوان (جامعاتنا المصرية العريقة تقوم بتطوير جهاز التنفس الصناعي للعمل الآمن والفعال على أكثر من مريض).

ورصد الفيديو قيام جامعة المنصورة بتعديل دائرة جهاز التنفس الصناعي للعمل الآمن والفعال على أكثر من مريض.

وقال الدكتور محمد عطية البيومي، أستاذ طب الأطفال والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنصورة، ونائب رئيس الجامعة: "إن العالم بلا استثناء يواجه مشكلة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط احتياج متزايد لأجهزة التنفس بالعناية المركزة".

واستعرض البيومي، خلال حديثه في الفيديو، وجود دائرة معدَّلة لأجهزة التنفس الصناعي، تسمح بتوصيل أكثر من مريض على نفس جهاز التنفس الصناعي، مع تحقيق أكبر قدر من الأمان والفاعلية.

وشرح أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة طبيعة عمل الجهاز ونوعه، موضحًا أنه تم عمل حساب أن يكون الجهاز كافيًا لمريضين.