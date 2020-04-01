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محمد فضل- متابعات

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كشفت وسائل الإعلام السعودية، تفاصيل فتح صحن المطاف أمام الطائفين، مشيرة إلى أنه تم السماح فقط للعشرات بالطواف على دفعات وبأوقات متباعدة حددتها الرئاسة احترازياً ووقائياً من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه في تاريخ 10 من شهر رجب المنصرم تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وأوضحت أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.


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