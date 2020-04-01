  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

حمدي زقزوق

وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

الإعجاز العلمى فى الطواف عكس عقارب الساعة

تفاصيل فتح صحن المطاف أمام الطائفين

الكويت

أغرب فعل كويتي لترغيب المواطنين على التزام المنازل

الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا

أول ظهور للأمير تشارلز بعد شفائه من «كورونا»

صورة

إصابة أسير فلسطيني بـ "كورونا"

تشكيل الأهلي

أول تعليق لـ"الأهلي" على رحيل "الجوكر" بعد رفضه التجديد

صورة

السعودية تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارشيفية

وفاة رئيس وزراء عربي سابق بسبب "كورونا"

تشويه بحيرة هاربر هيل لمنع الزائرين بدولة أوربية

أغرب خطة لمواجهة كورونا.. تشويه بحيرة لمنع الزائرين بدولة أوربية

كورونا يخلف خسائر بشرية فادحة في صفوف الجيش الأمريكي

عرب وعالم

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي وعائلاتهم بـ"كورونا"

#

بعد أنباء عن إصابات كورونا في الجيش..بيان لـ"الدفاع التركية"

#

إصابة منتج شهير بفيروس كورونا بعد اغتصابه لعدد من الفنانات

#

الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني بسبب كورونا

الجيش الامريكي

خسائر بشرية

كورونا

تجاوز عدد الحالات المؤكدة من فيروس كورونا (COVID-19 ) بين أفراد الخدمة الأمريكية والمدنيين المرتبطين به تجاوز 1400 حالة.

أعلنت ذلك الصحيفة العسكرية الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، والتي نشرت اليوم الأربعاء، حيث ذكرت أن إجمالي حالات وزارة الدفاع (الحالية والمستعادة والوفيات) 1405 حالة.

وبحسب آخر تحديث، أصيب 771 عسكريًا، 40 منهم دخلوا المستشفى وتعافى 42 منهم. وتتعلق الاحصاءات المتبقية بالموظفين المدنيين والمعالين والمقاولين.

وقد ارتفع عدد القتلى بين أفراد وزارة الدفاع الامريكية إلى خمسة، بما في ذلك عضو خدمة ، ومعال واحد ، ومقاول واحد واثنين من الموظفين المدنيين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس أن تفشي وباء الفيروس التاجي الجديد هو جائحة، وفقًا لأحدث بيانات، تم تسجيل أكثر من 858212 حالة من COVID-19 في جميع أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 44212 شخصًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شبورة مائية وبرد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الخميس
» فيديو.. عمرها مائة عام وتتعافى من فيروس كورونا
» إصابة ممرض بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر
» كورونا يخلف خسائر بشرية فادحة في صفوف الجيش الأمريكي
» وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة بكورونا
» قرار عاجل من المحكمة في قضية محمد رمضان والطيار
» علماء صينيون: ابتكار طبي لمقاومة «كورونا».. والتطبيق خلال شهور
» رسميًا.. تأجيل دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى
» ارتفاع إصابات كورونا في هولاندا إلى 13614 وفاة و134
» العفو الدولية تدين أمريكا بقتل مدنيين فى الصومال
» وفاة برلماني جزائري بسبب فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية