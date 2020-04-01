» إصابة ممرض بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر

01 أبريل 2020 - 06:03 م

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، على صفحة التواصل الاجتماعى " الفيسبوك " الخاصة بها أنه تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد أطقم التمريض بمستشفى الأقصر العام.

وقالت فى بيان لها إن الممرض المصاب كان فى فترة إجازته وفور عودته قام بعرض نفسه على رئيس القسم لوجود بعض أعراض، فقام بإرساله لمستشفى حميات الأقصر فورا دون معاملة أي مريض وتم عزل جميع الأشخاص المخالطين له مباشرة سواء فى السكن أو القسم أو خارج العمل.

كما تم إجراء تحليل لمن كانوا فى الوسط القريب منه وجميع النتائج سلبيه حتى الآن وتم نقل المصاب لمستشفى إسنا التخصصي للعزل لحين تعافيه من الإصابة بالفيروس.