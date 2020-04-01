بالصور.. أول تعليق لـ"نرمين الفقي" على خطوبتها

01 أبريل 2020 - 06:49 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانة نرمين الفقي، رفقة أحد الشباب، مشيرين إلى أنها ارتبطت به مؤخرًا، فيما نسب إلى أحد الحسابات باسمها أنها ارتبطت به رسميًا.

وأثارت الصور ضجة عبر السوشيال ميديا، وهو الأمر الذي دفع الفنانة للخروج والتوضيح.

وقالت نرمين الفقي، من خلال حسابها الرسمي على "الانستجرام" :"الكلام ده ملوش أي أساس من الحقيقة ، يمكن اللي كتب الشائعة عايز يحس بأهميته والحقيقه هوا أو هيا عملوا خير لان كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم".

وتابعت قائلة :" ده راجل مصور.. الحقيقة محترم ونزلت الصور من زمان .. انا برد على هذه الشائعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقه وبعدين الأخبار تناهز من صفحتي الرسمية".

