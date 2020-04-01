» ذعر بعد إصابة العشرات من العاملات بالدعارة بـ"كورونا" في طوكيو

أصيبت عشرات الفتيات من العاملات في الدعارة في طوكيو بفيروس كورونا، ما أثار مخاوف من إصابة المئات من الرجال الذين انخرطوا في علاقات معهن بالفيروس القاتل.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن عشرات الفتيات ممن يعملن في الدعارة في منطقة "كابوكيتشو" سيئة السمعة في طوكيو تأكد إصابتهن بفيروس ()Covid-19 .

وقالت صحيفة "يوميوري شيمبون"، إن العاملات في الدعارة في المنطقة تأكد إصابتهن بالفيروس.

ويقول مسؤولون، إن عدد المصابين يتزايد بسرعة منذ أواخر مارس .

ويقول الأطباء الذين يحققون في تفشي المرض بالمنطقة، إن المصابات غالبًا ما يجلسن بالقرب من العملاء في نوادي الكبار، ويقفن في الشوارع لجلب الزبائن.

ويعتقد المسؤولون إن حوالي 25 في المائة من جميع الحالات المصابة لها علاقة بصناعة الجنس، ويخشون أن تكون أعداد الإصابات أعلى بكثير.

ويزور "كابوكيتشو"، المعروفة باسم "مدينة بلا نوم" ما يصل إلى 300 ألف شخص يوميًا، ويُعتقد أن هناك حوالي 300 شركة مرتبطة بالجنس في هذه المنطقة.

ويحاول مسؤولو الصحة بشكل يائس تتبع كيفية إصابتهن بالفيروس لأول مرة في محاولة لمنع تفشيه بشكل كبير، لكنهم يشكون من عدم تعاون الناس معهم، لأنهم لا يريدون الاعتراف بزيارة العاملات في مجال الجنس والبغاء حيث لا يزال غير قانوني.

تضم "كابوكيتشو" أيضًا العديد من البارات الصاخبة والمطاعم وصالونات الكاريوكي التي تظل مفتوحة لوقت متأخر من الليل.

وحث حاكم طوكيو "يوريكو كويكي" على عدم الذهاب إلى هذه الأماكن.

وقال خلال مؤتمر صحفي الاثنين: : "في الوقت الحاضر، أريد أن يمتنع الشباب عن الذهاب إلى غرف الكاريوكي ونوادي الموسيقى الحية، كما يجب على كبار السن ومتوسطي العمر تجنب زيارة الحانات والنوادي الليلية التي تنطوي على أنشطة ترفيهية".

جاء ذلك قبل ساعات فقط من تسجيل المدينة لأكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في يوم واحد، حيث أصيب 70 شخصًا.

وطالب المحافظ السكان بتجنب النزهات غير الضرورية حتى 12 أبريل لتجنب انتشار الفيروس.