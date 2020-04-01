» حبس حرامي ادعى أنه مصاب بكورونا وبصق في وجه الشرطة

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قضت محكمة بريطانية بسجن متهم بالبصق في وجه رجال شرطة، والادعاء أنه مصاب بفيروس كورونا (Covid-19 ) لمدة 4 شهور.

وألقت الشرطة القبض على أوليفر كوك (35 سنة)، خارج سوبر ماركت في "وايتستابل"  في "كينت" جنوب لندن، بعد ضبطه وهو يحاول سرقة اللحوم من داخله.

وعندما واجهته الشرطة بجريمه، بصق في وجه الضابط مدعيًا أن مصاب بفيروس كورونا. واتهم فيما بعد بتهمتين هما: الاعتداء على عامل طوارئ، والسرقة، وإلحاق أضرار  بالغير.

واعترف "كوك" بالتهم الموجهة إليه أمام المحكمة أمس، وقضت بمعاقبته بالسجن 120 يومًا.

كما قام المتهم بركل ضابط آخر عند الدفع به داخل سيارة شرطة.

وحذرت قائد المنطقة في "كانتربري ودوفر"، كبير المفتشين "إلينا هول"، المواطنين من الاعتداء على الضباط. وقالت: "جميع خدمات الطوارئ ومجتمعنا بأسره، الذي يضم ضباطنا وموظفينا، يعملون بجد في ظروف صعبة".

وأضاف: "لن نتسامح مع الهجمات من هذا النوع. سنسعى لمحاكمة أي شخص يبصق في فريقنا أو يعتدي عليه بأي طريقة أخرى"، مشيرًا إلى أن التهمة تتفاقم عند ادعاء الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد. لكن الكثيرين شوهدوا يخرقون هذه الأوامر، ويتجمعون في الأماكن العامة ويزورون الأصدقاء وأقاربهم.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن إجمالي عدد المرضى الذين توفوا بفيرس كورونا بلغ 2352 مريضا، حتى اليوم، بزيادة 563 عن اليوم السابق.


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