الصحة تفجر مفاجأة: الشباب أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"

قال الدكتور حسام حسنى، أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الشباب أكثر عرضه لـ الاصابة بـ فيروس كورونا وكبار السن أكثر عرضة للوفاة.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن كل مواطن عليه الالتزام بالبيت وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية أن هناك غالبية من الأطباء طالبوا بمكافاة العدوى تذهب لعلاج مرضى كورونا، والجميع يعمل ليلا ونهارا ولا أحد يجلس فى مكتبه.

وأشار إلى أنه فى حالة الاشتباه بالإصابة بـ كورونا يجب الإبلاغ.