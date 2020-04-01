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في لقائه بالمحافظين..

"مدبولى" يشدد على الالتزام الكامل بإجراءات الحظر

الحياة السياسية

مدبولى
مدبولى
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الطيب حسين

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ترأس عصر اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء للمحافظين أن اللقاء الذي يتجدد بهم اليوم للمرة الثانية خلال أسبوع، يأتي بهدف متابعة الموقف على مستوى كل محافظة، وذلك فيما يتعلق بالالتزام الصارم بتطبيق قواعد وإجراءات الحظر، والعمل في الوقت ذاته على عدم اعاقة حركة الشاحنات وعربات النقل، واستمرار عمل المصانع بكامل طاقتها بالتنسيق مع تلك المصانع حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، ومتابعة حركة الموانئ لضمان عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية من جراء تلك الإجرءات.

كما أكد مدبولي أن الإجتماع يستهدف أيضاً متابعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات بكل محافظة، لافتاً إلى التنسيق الكبير الذي يتم خلال هذه الفترة لتعويض أي نقص في المستلزمات الطبية سواء بالمستشفيات العامة أو الجامعية، مشيراً إلى أن هناك خطة إذا استلزم الأمر في مرحلة ما ـ لاقدر الله ـ للإستفادة من خدمات المُستشفيات الجامعية في استقبال المرضى والمحتاجين للخدمات الطبية، ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا، مضيفاً أنه ستكون هناك رؤية واضحة لذلك خلال الأسبوع المقبل، ومؤكدأً أن الأرقام تشير إلى أن الأمور حتى الآن مازالت تحت السيطرة وفي حدود قدرة وزارة الصحة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية متابعة توافر السلع التموينية، موجهاً المحافظين بأن يكون هناك مُراجعة دقيقة يومية للمخزون السلعي الموجود بكل محافظة، للتأكد من وجود مخزون كاف وعدم حدوث أي نقص خلال هذه المرحلة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بمتابعة عملية توزيع شرائح الإنترنت على طلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات، في إطار الاستعداد للامتحان التجريبي الشهر المقبل، وفق توجيهات وزير التربية والتعليم، والتي تم الاتفاق على أن تتم في المدارس لتخفيف التزاحم عن منافذ شركات الاتصالات، مشيراً إلى أن يتم التوزيع في أكبر عدد ممكن من المدارس، لضمان استلام جميع الطلاب لها، وحتى لايحدث تزاحم على هذا الأمر.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف صرف المعاشات، لافتاً إلى أن وزيرة التضامن الإجتماعي كانت قد أعلنت الأسلوب الذي سيتم من خلاله صرف المعاشات، موجهاً المحافظين بتوعية أصحاب المعاشات اعلامياً ومجتمعياً بالأيام التبادلية لصرف المعاشات، تجنباً لحدوث التزاحم حول البنوك أو أماكن صرف المعاشات، خاصة أن الصرف بدأ اليوم.

 وتناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع ملف المبادرات المجتمعية لجمع تبرعات لدعم العمالة الموسمية، مشيراً إلى أن الدولة تشجع هذه المبادرات الإيجابية، ولافتأً إلى أهمية أن تقوم المحافظات بالدور التنسيقي اللازم لهذا الأمر، مع إعداد حصر شامل بالعمالة التي ستستفيد من هذه المبادرات، ليكون لدى الدولة تصور واضح حول حجم هذه العمالة.

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