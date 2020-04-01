  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محافظ بني سويف

تابعين لنائب برلماني.. المحافظ يغلق كافتيريا ومقهى مخالفين

كورونا

أهم النصائح للمصاب بكورونا

وزيرة الصحة

الصحة تفجر مفاجأة: الشباب أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

حمدي زقزوق

وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

الإعجاز العلمى فى الطواف عكس عقارب الساعة

تفاصيل فتح صحن المطاف أمام الطائفين

الكويت

أغرب فعل كويتي لترغيب المواطنين على التزام المنازل

الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا

أول ظهور للأمير تشارلز بعد شفائه من «كورونا»

صورة

إصابة أسير فلسطيني بـ "كورونا"

تشكيل الأهلي

أول تعليق لـ"الأهلي" على رحيل "الجوكر" بعد رفضه التجديد

الأزهر ينعى «حمدي زقزوق»: دافع عن الوطن

آخر الأخبار

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب
الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

#

نجم الأهلي: هذه حقيقة توقيعي لنادي الزمالك

#

الأزهر عن صلاة الجمعة: صلوا في البيوت.. بشروط

#

«الأزهر للفتوى» عن حملات تشويه مجدي يعقوب: «الدّين منها بريء»

نعى الأزهر، الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجلس حكماء المسلمين، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 87 عامًا.

وقال إن "التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي ومؤلفاته التي تعد من أقوى المراجع في الفلسفة الإسلامية، والتي تمتاز بقوة الحجة والبرهان، أبرزها: مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد، الشك المنهجي بين ديكارت والغزالي، الإسلام في تصورات الغرب، دراسات في الفلسفة الحديثة، الفكر الديني وقضايا العصر".

وأشار إلى أن "المفكر الراحل بدأ نبوغه الفكري وهو ابن 17 عامًا، وتطوع للدفاع عن الوطن ضد العدوان الثلاثي وهو في عامه الجامعي الأول، ثم كان الأول في مسابقة إيفاد أعلنها الأزهر فسافر إلى ألمانيا في 1962م، وأثبت نبوغه ورقي فكره، فعاد إلى مصر مدرسًا في أصول الدين بالأزهر، ثم نائبًا لرئيس الجامعة، ثم وزيرًا للأوقاف 15 عامًا، كما شغل العديد من المناصب، فظل بعلمه وقلمه مفكرًا وفقيهًا ومتكلمًا وفيلسوفًا".

وأضاف الأزهر أنه "إذ يعرب عن حزنه وألمه لرحيل المفكر الكبير، فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى العالم الإسلامي وكل العلماء والباحثين وطلاب العلم، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصين تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا
» الأزهر ينعى «حمدي زقزوق»: دافع عن الوطن
» محمود محيي الدين: هذا القطاع الفائز الأكبر من أزمة كورونا
» ذعر بعد إصابة العشرات من العاملات بالدعارة بـ"كورونا" في طوكيو
» حبس حرامي ادعى أنه مصاب بكورونا وبصق في وجه الشرطة
» شبورة مائية وبرد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الخميس
» فيديو.. عمرها مائة عام وتتعافى من فيروس كورونا
» إصابة ممرض بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر
» كورونا يخلف خسائر بشرية فادحة في صفوف الجيش الأمريكي
» وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة بكورونا
» قرار عاجل من المحكمة في قضية محمد رمضان والطيار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية