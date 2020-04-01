» الصين تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا

حذر باحثون صينيون من ظهور نسخة جديدة من فيروس كورونا يمكن أن تصيب البشر لفترة قد تمتد إلى ما يقرب من شهرين.

وجاء ذلك بعد أن عثر باحثون عسكريون في الصين على رجل في منتصف العمر أصيب بالمرض لمدة 49 يومًا، وهي فترة أطول بكثير من المعتاد، وكان بحاجة إلى العلاج بنقل البلازما من أشخاص تعافوا من الفيروس، وفقًا لتقارير.

وأظهر بحث سابق أن المرضى الذين تعافوا من الفيروس عادة ما يكونون سلبيين بعد 20 يومًا في المتوسط??، وسجلت أعلى مدة 37 يومًا.

وعلى الرغم من طول فترة إصابته، لم يكن لدى المريض الذي لم يتم الكشف عن اسمه، سوى أعراض خفيفة نسبيًا. إذ أصيب بمشاكل في الرئتين اختفت بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.

ويقول باحثون إن حالة المريض قد تكون "مزمنة"، ما يشير إلى تحور الفيروس، وفقًا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ووفق تقارير، فأن إحدى أقارب الرجل وهي مسنة كانت مصابة بالمرض، في ظل أعراض معتدلة، وعلى الرغم من وجود أمراض سابقة لديها، إلا أنها تعافت بشكل أسرع من المتوسط مقارنة لعمرها.

ويقول باحثون إن هذه المعلومات قد تكون مؤشرًا على نوع فرعي معتدل جديد من فيروس (COVID-19 ) قد يكون من الصعب علاجه، لكنه غير قابل للعدوى. لكنهم حذروا من أن المرضى "المزمنين" الآخرين الذين لن يتم علاجهم بسبب أعراضهم الخفيفة يمكن أن يستمروا في نشر العدوى والتسبب في تفشي جديد.