تابعين لنائب برلماني.. المحافظ يغلق كافتيريا ومقهى مخالفين

01 أبريل 2020 - 08:18 م

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إغلاق كافتريا ومقهي ملحقين بمحطة وقود تابعة لأحد نواب البرلمان.

وقرر المحافظ إحالة مسئول البيئة بمركز ومدينة الواسطى، للتحقيق، لتقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيتريا.

واكتشف المحافظ الواقعة، أثناء خط سيره لجولته اليوم بمركزي الواسطى وناصر، إذ رأى مقهى وكافيتريا تعملان، على طريق "بني سويف ـ الواسطى" الزراعي، بالمخالفة لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية.

وهمس أحد المرافقين للمحافظ، خلال جولته، مشيرًا إلى أن المقهى والكافيتريا تتبعان محطة وقود يمتلكها أحد نواب البرلمان، ولم يلتفت إليه المحافظ، وأصر على إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

وناشد المحافظ، المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات التي تنفذها الدولة لمجابهة عدوى كورونا، قائلا: "الدولة تفعل ما في وسعها للحفاظ على صحة كل مواطن، يتبقي التزام الجميع بتلك الإجراءات والقرارات، والجميع مشترك في مسئولية الحفاظ على بلدنا وصحتنا وصحة أولادنا، فالشكر كل الشكر لمن بادر والتزم، والثقة في وعي كل المواطنين بأن يستشعروا المسئولية الكبيرة التي على عاتقنا جميعا".