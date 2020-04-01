"الديهي: هناك اتجاه للتخلص من أصحاب المعاشات في الغرب

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أذاع الإعلامي نشأت الديهي، تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلالها: "إن الأولوية في الدول الأوروبية تحقيق الرفاهية أما في بلادنا فالأولوية بالنسبة لنا الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار كما ترون في دول كثيرة مجاورة لنا، ولذا الأمر مختلف ولابد أن نتفاهم ونعلم أن الأولويات والأهداف، وإن كانت مختلفة لكن هناك قواسم مشتركة، ولا يمكن أن نغفل ما يحدث في المنطقة العربية من تداعيات وتأثيرها ولا يمكن فصل الواقع المصري الذى كان من الممكن أن يكون مثيل لذلك، نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم إنسانيتكم ولديكم أخلاقياتكم، ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا، كما نحترم قيمكم".
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن كلام السيسي صادق وغير ملون، وكلامهم عن حقوق الإنسان أصبح مزيف وسقطت حقوق الإنسان في أول اختبار، وطارت حقوق الإنسان في مهب الريح.
وتابع، أن هناك اتجاه في الغرب للتخلص من أصحاب المعاشات والمتقاعدين توفيرًا للنفقات، معقبًا: "دي حقوق الإنسان بمعاييرهم المعوجة، ودي حقوقنا بأخلاقيتنا ومبادئنا وديننا اللي كانوا بيعايرونا بيها".
وأكد، أن مبادئ الديمقراطية سقطت في الغرب، وانهارت العولمة، والديمقراطية أثبتت فشلها، والدول التي وصفت بالديكتاتورية هي التي نجت.

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