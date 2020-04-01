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"الديهي": أصحاب المعاشات في مصر يعيشون عصرهم الذهبي

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي
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الطيب حسين

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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، عدد من صور صرف المعاشات بمكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمين، مشيدًا بالتنظيم وإجراءات التباعد بين المواطنين لمنع التكدس وانتشار فيروس كورونا، قائلًا: "هكذا تتعامل الدولة مع أصحاب المعاشات".
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر تستطيع وتقدر، موجهًا التحية للبريد المصري والإجراءات الحكومية للمصرية.
وتابع، أن هذه انسانية تليق بأصحاب المعاشات، وتليق بالدولة التي تحاول رفع العبء عن المواطنين وتقدم لهم خدمات جيدة، معقبًا لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يهاجموا الدولة: "مكاتب البريد دي أنضف من بيوتكم"، مناشدهم بنقل هذه الصور وعدم تسويق آمال كاذبة لإحباط المواطنين من خلال بث الشائعات، ونشر صور كاذبة لفضائية "الجزيرة" القطرية.
ونوه، بأن عدد أصحاب المعاشات 10 مليون و88 ألف مواطن مصري، يتقاضوا 35 مليار جنيه، وعندما يُضاف لها التأمين الصحي والعلاج، تصبح فاتورة أصحاب المعاشات في مصر 50 مليار جنيه، ولكن الدولة انتصرت لأبنائها من أصحاب المعاشات، مشددًا على أن أصحاب المعاشات يعيشون عصرهم الذهبي الآن، وهناك ثورة تصحيحية لأصحاب المعاشات، وأصبحت أموال أصحاب المعاشات خط أحمر، وتم إنشاء صندوق مستقل لأموال المعاشات. 

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