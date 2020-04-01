بعد أزمة العائدين من بريطانيا.. قرار رئاسي عاجل

01 أبريل 2020 - 08:35 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا عاجلًا للحكومة بتحمل صندوق تحيا مصر، نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج.

أكد ذلك الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، حيث كتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" توجيه السيد رئيس الجمهوريه للحكومة بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج هو قرار من الرئيس الإنسان المنحاز دوما إلي أبناء مصر في الداخل أو الخارج".

وأضاف "بكري" :" مصر لايمكن أن تنسي أبناءها ، شكرا لك سيادة الرئيس ولمواقفك التي لن تنسي سعادة المصريين بالداخل بقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج لاتقل عن سعادة أبناء مصر من العائدين ألي حضن الوطن ، التحيه الي قرار الرئيس وإلي مواقفه الإنسانية".

يأتي ذلك بعد أزمة المصريين العائدين من بريطانيا، بعد أن احتجوا على الحجر الصحي لهم بعد إبلاغهم أن إقامتهم خلال الحجر الصحي ستكون على نفقتهم الخاصة، وهو ما اعترضوا عليه ونظموا احتجاجًا لرفض الحجر الصحي.



توجيه السيد رئيس الجمهوريه للحكومة بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج هو قرار من الرئيس الإنسان المنحاز دوما إلي أبناء مصر في الداخل أو الخارج ، مصر لايمكن أن تنسي أبناءها ، شكرا لك سيادة الرئيس ولمواقفك التي لن تنسي — مصطفى بكري (@BakryMP) April 1, 2020





