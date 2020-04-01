لهذا السبب.. "السياحة العالمية" تشكر مصر

01 أبريل 2020 - 08:48 م

أطلقت منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر " تغريدة شكر وتحية لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهد للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالتزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة والوقاية العالمية.



وكذلك بالمبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار مساء اول امس الاثنين عن طريق إنارة الهرم الاكبر في رسالة الو الشعب المصري وشعوب العالم من امام هرم خوفو بالبقاء في المنزل والحفاظ على سلامة صحتهم وصحة أحبائهم، وايضا في رسالة تحية وشكر لكل القائمين على حمايتنا وحراستنا ومكافحة الفيروس.



كما ذكرت المنظمة في تغريدتها ايضا ان مصر هي احد الأعضاء الأساسيين في المنطمة وانها تعمل جاهدة علي دعم القطاع السياحي.

