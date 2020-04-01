» ساويرس يهدد بالانتحار في حالة تمديد حظر التجوال

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الانتحار

ساويرس

تمديد حظر التجوال

قال رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، إن البلاد ستشهد حالات انتحار كثيره بسبب حظر التجول خاصه وأن الظروف الاقتصاديه صعبة الآن.

وتابع ساويرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية"، تقجديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه لو تم تمديد الحظر انا هنتحر.

ومؤخرًا، رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على بعض الأنباء التي تحدثت عن إصابة أحد أفراد عائلة ساويرس بفيروس كورونا.

وقال أحد متابعي "ساويرس" عبر تويتر موجها حديثه له: اخر اشاعه انك اتصبت بالكرونا ما تعليقك ياريس.

ورد "ساويرس" قائلا: تعليقى :،بعد الشر عليه.

وأيضا خرجت مدير مكتب رجل الأعمال المصري سميح ساويرس عن صمتها وكشفت حقيقة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا رفقة زوجته وابنته.

وقالت دينا في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": بالنسبة للخبر اللي بيقول سميح ساويرس و مراته و بنته عندهم كورونا، أنا مديرة مكتب سميح ساويرس والخبر ده إشاعة.

وأضافت: سميح مارجعش بالطائرة اللي كانت جاية من لندن و ماكنش مع ناصر لوزة . وناصر بالمناسبة خف و رجع البيت و الحمدلله بقي كويس دلوقت.

شاهد الفيديو..

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