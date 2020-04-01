وزير السياحة : إجراءات "كورونا" كبدت القطاع خسائر بالمليارات

01 أبريل 2020 - 11:03 م

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إنه وجه رسالة شكر للأطباء وأطقم التمريض من خلال إضاءة الهرم الأكبر "خوفو" في منطقة أهرامات الجيزة، والعبارات التي أضاءت واجهة الهرم وكانت عبارة عن: "خليك في البيت.. شكرًا لمن يحمينا".



وأضاف "العناني"، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الإجراءات الوقائية ضد كورونا جعلتنا نخسر مليارات في قطاع السياحة ولكن هذا لا يساوي شيئًا مقابل صحة وحياة المصريين.



ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الوفد السياحي الأخير في "الغردقة" رفض اليوم "الأربعاء"، مغادرة المدينة، وتمسك بالبقاء في مصر، حيث أكد أفراد الوفد أن مصر أكثر أمنًا من بلادهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

