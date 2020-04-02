» تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل اتصال الخطيب به بعد رحيل أحمد فتحي

أحمد عادل شعبان
كشف تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن تلقيه مكالمة من الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - وذلك بعد ساعات من إعلان انتهاء العلاقة التعاقدية بين الأحمر وأحمد فتحي.
وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : انتوا عارفين سبب ابتعادي الفترة الماضية .. لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس إدارة الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح ليه وجهة نظره وتقبلتها .
وكان آل الشيخ غضب بسبب استبعاده من مفاوضات اعتزال النجم حسام عاشور.
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