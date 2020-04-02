حياة الفهد عبر التلفزيون المصري: تعلمت كل شيء منكم .. فكيف أطلب طردكم؟

أحمد عادل شعبان
تبرأت الفنانة الكويتية حياة الفهد من التصريحات المنسوبة لها بشأن مطالبتها بطرد الوافدين المصريين من الكويت.
وقالت "حياة" في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر تلفزيون مصر الرسمي: لم أذكر اسم مصر في التسجيل المتداول .. هناك من يستغل ما قلته ليوقع بيني وبين المصريين.
وأضافت: والله ما قلت شيء عن المصريين .. تحية كبيرة جدًا لمصر وشعبها .. تعلمت الفن على أيدي المصريين .. و كل شيء آخر تعلمناه من المدرسين المصريين . وتابعت: لا ألوم العمالة التي تتواجد بالكويت .. كلامي كان موجها لتجار الإقامات .
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