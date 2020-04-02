أحمد فتحي يشتم نادر شوقي: بتاكل بالسحت .. ركز مع رمضان صبحي أحسن

02 أبريل 2020 - 06:34 ص

شن أحمد فتحي - لاعب الأهلي المنتهي عقده مع الفريق - هجوما شرسا على وكيله السابق نادر شوقي بعد قيام الأخير بالتبرؤ منه على الملأ عقب رفضه التجديد للأهلي .



ونشر "فتحي" ستوري عبر حسابه بـ"انستجرام" قال فيه: نادر شوقي .. أنت عملك المهني سري ، لا يسمحلك إنك تتكلم على لسان لاعب ولا يسمحلك إنك تكسب شهرة بسبب لاعب .. وكونك في عمل سحت بتكسب فقط من وراء اللاعبين .. دورك لا يفيد بأي شئ .. فبعد إذنك الزم حجرك الصحي وطلع أحمد فتحي من دماغك أحسنلك .



وأضاف: رمضان صبحي بيجيب دولارات .. ركز معاه .. صاحب بالين كداب يا جميل.



وكان نادر شوقي أكد أن الأهلي قام بتلبية جميع طلبات أحمد فتحي المالية إلا أن الأخير تراجع بدون سبب واضح ، مما وضعه كوكيل لأعمال فتحي في موقف محرج أمام الجميع.





