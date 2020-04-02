» أحمد فتحي: لو جالي مليم زيادة برة الأهلي هسيبه طبعا

02 أبريل 2020 - 06:46 ص

أعاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم للنجم محمد بركات رفقة لاعب الأهلي أحمد فتحي.



و وجه بركات سؤالا لفتحي قائلا له: أظن أنت لو لقيت مليم زيادة برة هتبيع الأهلي في ثانية .



وكانت المفاجأة أن "فتحي" رد قائلا: أيوة صح .



وكان أحمد فتحي أعلن أن هذا هو الموسم الأخير له مع النادي الأهلي وسط أنباء عن تلقيه عرضا ماليا ضخما من نادي بيراميدز.



