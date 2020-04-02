» أحمد فتحي: لو جالي مليم زيادة برة الأهلي هسيبه طبعا

أحمد عادل شعبان
أعاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم للنجم محمد بركات رفقة لاعب الأهلي أحمد فتحي.
و وجه بركات سؤالا لفتحي قائلا له: أظن أنت لو لقيت مليم زيادة برة هتبيع الأهلي في ثانية .
وكانت المفاجأة أن "فتحي" رد قائلا: أيوة صح .
وكان أحمد فتحي أعلن أن هذا هو الموسم الأخير له مع النادي الأهلي وسط أنباء عن تلقيه عرضا ماليا ضخما من نادي بيراميدز.
ابو تريكه وبركات لما اتكلموا عن أحمد فتحي... pic.twitter.com/CGlONSYjlw#أحمد_فتحي— جيمي ابن الاهلي 74??? (@GemEbnElAhly) April 1, 2020
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