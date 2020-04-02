طه إسماعيل يطالب بالتعاقد مع نجم الزمالك ردًا على رحيل أحمد فتحي

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شن طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط السابق - بالنادي الأهلي هجوما شرسا على رينيه فايلر - المدير الفني للأهلي بسبب أحمد فتحي.

وقال "إسماعيل" في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" : لن يمنعني حبي وتقديري لفايلر أن أنتقده لأنه في الكثير من الأحيان كان يجعل محمد هاني يجلس احتياطيا لأحمد فتحي رغم أن هاني كان متألقا.

أضاف إسماعيل: محمد هاني ظهير مميز جدًا ويجيد في الأدوار الدفاعية والهجومية .

وتابع: لكي نستطيع تعويض رحيل فتحي يحتاج الأهلي للتعاقد مع نجم الزمالك السابق وبيراميدز حاليا عمر جابر .

وأضاف: جابر لاعب مهاري وسوف يعطي الأهلي حلولا هجوميا جيدة.

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