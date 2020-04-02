طه إسماعيل يطالب بالتعاقد مع نجم الزمالك ردًا على رحيل أحمد فتحي

02 أبريل 2020 - 07:11 ص

شن طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط السابق - بالنادي الأهلي هجوما شرسا على رينيه فايلر - المدير الفني للأهلي بسبب أحمد فتحي.



وقال "إسماعيل" في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" : لن يمنعني حبي وتقديري لفايلر أن أنتقده لأنه في الكثير من الأحيان كان يجعل محمد هاني يجلس احتياطيا لأحمد فتحي رغم أن هاني كان متألقا.



أضاف إسماعيل: محمد هاني ظهير مميز جدًا ويجيد في الأدوار الدفاعية والهجومية .



وتابع: لكي نستطيع تعويض رحيل فتحي يحتاج الأهلي للتعاقد مع نجم الزمالك السابق وبيراميدز حاليا عمر جابر .



وأضاف: جابر لاعب مهاري وسوف يعطي الأهلي حلولا هجوميا جيدة.



