طه إسماعيل يطالب بالتعاقد مع نجم الزمالك ردًا على رحيل أحمد فتحي

أحمد عادل شعبان
شن طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط السابق - بالنادي الأهلي هجوما شرسا على رينيه فايلر - المدير الفني للأهلي بسبب أحمد فتحي.
وقال "إسماعيل" في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" : لن يمنعني حبي وتقديري لفايلر أن أنتقده لأنه في الكثير من الأحيان كان يجعل محمد هاني يجلس احتياطيا لأحمد فتحي رغم أن هاني كان متألقا.
أضاف إسماعيل: محمد هاني ظهير مميز جدًا ويجيد في الأدوار الدفاعية والهجومية .
وتابع: لكي نستطيع تعويض رحيل فتحي يحتاج الأهلي للتعاقد مع نجم الزمالك السابق وبيراميدز حاليا عمر جابر .
وأضاف: جابر لاعب مهاري وسوف يعطي الأهلي حلولا هجوميا جيدة.
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