ظريف: لن نبدأ الحرب.. ومن يشعلها سيدفع الثمن

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سلاح

تهديد

رد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدفع إيران الثمن باهظا حال هاجمت القوات الأمريكية في العراق قائلا: "إن بلاده لن تشن حروبا".

وأضاف ظريف: لا تدع أمراء الحرب يضللونك مرة أخرى لإيران أصدقاء، لا يمكن لأحد أن يمتلك الملايين من الوكلاء، مشيرا إلى أن إيران على عكس الولايات المتحدة، التي تكذب سرا وتخدع وتقتل، إيران تدافع عن نفسها علنا فقط، بحسب تعبيره.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، في أول رد رسمي على ترامب، أن بلاده لن تبدأ الحرب، لكنها ستعلم أولئك الذين يشنونها دروسا.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ووكلاءها يخططون لمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق، متوعدا إياهم بدفع الثمن باهظا إذا ما أقدموا على ذلك.

وكتب "ترامب" على "تويتر": بناء على المعلومات والمؤشرات المتوفرة، فإن إيران ووكلاءها يخططون لهجمات متتالية على قواتنا أو مصالحنا في العراق.


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