"الإبراشي": القوى العظمى تحولت لـ"نملة" أمام كورونا

02 أبريل 2020 - 09:29 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن أزمة فيروس كورونا، هي أسوأ كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، معقبا: "القوى العظمى التي تمتلك أكبر جيوش تحولت لـ"نملة" أمام كورونا".



وأضاف"الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن فيروس كورونا أعاد الأولويات الآن، وإعطاء الجيش الأبيض الأولوية في كل شيء، في إشارة منه للأطباء.



وتابع:"حان الوقت للاهتمام بالعلم أكثر من الاهتمام بصناعة السلاح في جميع أنحاء العالم".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

