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الأهلى يزف بشرى سارة للأعضاء الجدد

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد عبد الحارس

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فرع

الاهلى

زوجته

اشرف صبحى

زايد

حصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، بمد فترة استقبال الراغبين في الحصول على عضوية النادي بنفس الأسعار الحالية.

وأكد الأهلي في خطابه لوزير الشباب والرياضة، أن هناك أعدادًا كبيرة من الراغبين في الحصول على عضوية النادي قاموا باتخاذ بعض الخطوات الأولية، ويرغبون في استكمال الإجراءات الإدارية والمقابلات الشخصية مع لجنة العضوية، لإتمام خطوات الانضمام إلى أسرة الأهلي، وحالت الظروف الحالية دون إتمام ذلك.

وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليًّا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة إلى المؤهل دون العالي، فتبلغ قيمة العضوية حاليًّا 600 ألف جنيه لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية إلى 750 ألف جنيه، بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع (العضوية العامة)، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع (العضوية العامة)، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.


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