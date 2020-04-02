"حد يشتري كليتي".. قصة مبكية لأب يطالب بإنقاذ نجله

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إيمان هاني

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جيسي العاصي

عرضت الإعلامية جيسي العاصي، تقريرا تليفزيونيا يرصد قصة مأساوية لأحد الآباء القاطنين بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية.

 وطالب راوي القصة ويدعى "سيد" ويعمل صنايعي شاورما بأحد المطاعم خلال التقرير المعروض ببرنامج "بر الأمان" الذي يبث على شاشة "القاهرة والناس"، بإنقاذ أسرته، بعد تعرضها لظروف معيشية صعبة، أدت لوفاة والدته لعدم قدرته على التكفل بمصاريف علاجها، لعدم وجود دخل كاف.

وأضاف أن نجله زياد يعاني من مشاكل صحية، متابعا: "أنا شغال باليومية ومصاريف علاج أبنائي مكلفة جدا، وأولادي عندهم مشاكل في الكلى ويحتاجون لعملية تكلفتها تصل لمليون جنيه.

وعرض الأب على الهواء بيع جهاز "الكبد" الخاص به بأي ثمن من أجل إنقاذ ابنه، قائلا: "لو مفيش حد هيشتري الجهاز هبيع كليتي". وناشدت العاصي، محافظ الإسكندرية بتبني حالة الأسرة والوقوف بجانبها في محنتها.

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