السيسي يصدر قرارا رئاسيا جديدا

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الغاز

السيسي

قرار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل رقم (2) لاتفاق تنفيذ المنحة المُوقع بتاريخ 17/4/2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8/10/2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية صباح اليوم.  

وتهدف المنحة إلى توصيل الغاز  للمنازل بشكل يعمل على تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية وتحسين جودة الحياة من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لعدد كبير من الوحدات فى المناطق الفقيرة والمهمشة ودعم وإصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستدامة.


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