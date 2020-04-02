ليفربول يحسم موقفه بشأن بيع "صلاح"

02 أبريل 2020 - 10:50 ص

حسم مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي موقفه، بشأن بيع نجمه محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إدارة النادى ليس لديها أي خطط لبيع والاستغناء عن محمد صلاح أو ساديو ماني، خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يثق في بقاء ساديو ماني، رغم انزعاجها من التقارير، التي تشير إلى اقترابه من ريال مدريد بطلب من زيدان.

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الأسابيع الماضية، إلى اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بضم محمد صلاح.

يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، فى صفقة بلغت نحو 40 مليون جنيه إسترليني.