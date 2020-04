» علقة ساخنة لكيم كاردشيان من شقيقتها

02 أبريل 2020 - 11:24 ص

تعرضت نجمة تليفزيون الواقع كيم كادرشيان لإصابات بالغة في كتفيها وذراعها بعد مشاجرتها بالأيدي مع شقيقتها كورتني كاردشيان في إحدى حلقات مسلسل Keeping up with kardshians.



وظهرت كورتني كاردشيان خلال الحلقة الجديدة من مسلسل Keeping up with kardshians وهي تبكي قائلة: "المشاركة في مسلسل معتمد على حياتنا العائلية أشبه بالتعذيب وكأنها عالقة في فخ قذر".



وعلى هذا الأساس، أعلنت كورتني كاردشيان انسحابها من مسلسل Keeping up with kardshians



وكشفت حلقات من الموسم الـ 18 من مسلسل Keeping up with kardshians عن وجود خلافات بين كورتني وشقيقتها كيم وكلوي كاردشيان، غير ذلك أن كورتني أصبح لديها مشاريع أكثر أهمية عن المسلسل الواقعي الذي يرصد تفاصيل في حياة نجمات عائلة كاردشيان.