قرار جديد من الاتحاد الآسيوي بشأن أمم آسيا

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مهلة الموعد النهائي لاستضافة كأس آسيا 2027 على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقرر الاتحاد تأجيل الموعد النهائي للترشحات حتى 30 يونيو بعد أن كان 31 مارس، وذلك لمنح الاتحادات الرياضية في كل البلاد مهلة كافية لترتيب أمورها والتقدم بالملف.

وكانت السعودية البلد الوحيد الذي تقدم بطلب استضافة بطولة أمم آسيا 2027، وذلك بعد قرار الاتحاد القاري بمنح حق الاستضافة مبكرا لمزيد من التنظيم والتحضيرات.


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