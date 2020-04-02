رسالة مؤثرة من فنانة شهيرة لمتابعيها بسبب كورونا

وجهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا نصائح لمتابعيها للوقاية من فيروس كورونا من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى على "تويتر".





وقالت نيكول سابا من خلال تغريدتها: "إذا أُصيب طفلك بالفيروس سوف يذهب للمستشفى بمفرده في سيّارة إسعاف بمفرده مع أشخاص لا يعرفهم.. إلى مكان وغرفة لا يعرفها ليبقَ مع أشخاص لا يعرفهم وأنت ستذهب إلى البيت بدون طفلك".





وأضافت نيكول سابا " في الوقت الذي هو في أمسّ الحاجة إليك! إذا لم تخفْ على نفسك خَف على أطفالك وعائلتك .. #خليك_بالبيت"





على جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية .







