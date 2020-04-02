» "الصحة": كل ما هندور هنلاقي ناس مصابة بكورونا

02 أبريل 2020 - 12:44 م

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن انتشار فيروس كورونا مسئولية مجتمعية، وعلاجه مسئولية طبية، ويجب أن يلتزم المواطنون بتنفيذ توجيهات الدولة، حتى لا يكون هناك إجراءات أشد.

وأضاف "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، أن كل مصاب بفيروس كورونا ينقل العدوى إلى اثنين من المحيطين به في المتوسط، مؤكدًا أن مستشفيات العزل الطبي المخصصة لمصابي كورونا مازال بها أماكن خالية.

وتابع: "كلما اتسعت دائرة التقصي والتتبع ستزيد نسب الإصابة، كل ما هندور هنلاقي ناس مصابة بكورونا، معقبًا: أن تطعيم الدرن لم يثبت فعاليته حتى الآن، وكل ما أثير مجرد دراسات".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.